Сочи, Краснодарский край, 24 июля, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Последствия залпового ливня рассчитывают ликвидировать к утру 24 июля власти города-курорта Сочи. Об этом 24 июля сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём телеграм-канале.

Admkrai.krasnodar.ru Алексей Копайгородский (в центре)

Глава Сочи уточнил, что работы будут вестись всю ночь, оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, городские службы спать не будут.

«Мы обязуемся справиться к утру», — написал Копайгородский.

Мэр города отметил, что в ликвидации последствий удара стихии задействовано более тысячи специалистов и более 400 единиц спецтехники. Также глава Сочи обратился к гостям и жителям города с просьбой беречь себя и своих близких, так как прогноз неблагоприятных погодных явлений ещё не покинул окончательно территорию города-курорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сочи в результате сильного ливня погиб один человек.