Москва, 24 июля, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Иллюзию изоляции России пытаются создать дипломаты из США, обращаясь с просьбой к своим коллегам из других стран не делать совместных фотографий с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом 23 июля рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова уточнила, что глава МИД России Лавров прибыл в Каир, где запланированы его переговоры с руководством Египта. Как указала Захарова, этот визит станет первым в турне российского министра иностранных дел по государствам Африки.

«Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — написала официальный представитель МИД России.

По мнению Захаровой, американские высокопоставленные представители Белого дома таким поведением лишь демонстрируют свои «глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Захарова опровергла утверждение американских властей о якобы растущей изоляции Москвы.