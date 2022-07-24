Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Ответственность за удар по порту Одессы возложили на Россию власти США и осудили Москву. Об этом сказано в заявлении, которое сделал 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар по порту украинской Одессы. Спустя лишь 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства», — указано в заявлении.

По мнению Блинкена, атаковав порт в Одессе, российская сторона лишила украинскую экономику жизнеспособности, а ряд стран мира — поставок продовольствия. По словам госсекретаря США, ракетный удар вызвал «серьезные сомнения в надежности обязательств России» по заключённой сделке касательно поставок продовольствия на мировой рынок и подорвал работу, проведённую ООН, Турцией и Украиной по данной сделке, имеющей важное значение.

Блинкен возложил ответственность на Россию «за усугубление продовольственного кризиса», и добавил, что Москва обязана «в полной мере выполнять условия сделки, на которую дала согласие».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, к обстрелу порта Одессы, который якобы осуществили Вооруженные силы (ВС) России в рамках спецоперации, российская сторона не причастна. По данным Акара, Москва тщательно изучает обстоятельства ситуации с атакой порта в Одессе.

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