Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Группа наёмников, состоявшая из двух граждан США, канадца и гражданина Швеции, участвовавшая в боевых действиях на стороне украинских боевиков, погибла на этой неделе в Донбассе. Об этом сказано в статье, опубликованной 24 июля в издании Politico.

Солдат армии США DVIDSHUB

Согласно опубликованным данным, «командир иностранных бойцов» Руслан Мирошниченко указал, что наёмники входили в состав «сил спецопераций» украинской территориальной обороны и были ликвидированы при обстреле села Григорьевка 18 июля. Названы имена наёмников. Это Люк Люцишин из США, «американец украинского происхождения», в Соединённых Штатах он долгое время работал полицейским. Брайан Янг — второй американец из группы наёмников, в прошлом проходил военную службу в США. Эмиль Антуан Рой-Сируа из Канады был связан с Французским иностранным легионом, и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции.

Уточняется, что представитель Госдепартамента США подтвердил изданию информацию о гибели двух граждан США в Донбассе, не уточняя их имён.

«Мы находимся в контакте с семьями погибших в это тяжелое время, нам больше нечего добавить», — указал представитель Госдепа США.

Американские власти неоднократно обращались к американцам с призывом воздержаться от поездок на Украину, а в особенности от участия в боевых действиях на украинской территории.

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