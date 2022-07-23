Киев, 24 июля, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о бесполезности санкций назвал «российской пропагандой» МИД Украины. Соответствующее заявление сделал 23 июля в социальной сети пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению украинского дипломата, слова Орбана о том, что санкции западных стран не пошатнули Москву, а Европе принесли много проблем, в том числе экономических и политических, — являются классическим примером «российской пропаганды». По мнению МИД Украины, антироссийские санкции очень эффективны и смогли «уменьшить способность» России вести боевые действия против Украины.

Николаенко подверг критике и слова Орбана о том, что Западу пора прекращать поставки вооружения Киеву, так как это не поможет победить Россию. По мнению представителя украинского МИД, оружие спасает жизни украинцев, а в пользу эффективности санкций и поставок вооружения, якобы, говорит задействование Кремлём «огромных ресурсов для их дискредитации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам премьер-министра Венгрии Орбана, призванные навредить Москве антироссийские санкции её не пошатнули, в то время как в Европе сменилось уже четыре правительства, и она находится в данный момент в экономическом и политическом кризисе.

Орбан неоднократно критиковал европейскую санкционную политику. По мнению премьер-министра Венгрии, вводя санкции на российские энергоносители, Евросоюз «выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается».