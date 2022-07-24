Сочи, Краснодарский край, , 01:39 — REGNUM Гибель одного человека в результате залпового ливня подтверждена в городе Сочи в Краснодарском крае. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ливень ru.torange.biz

По предварительным данным, трагедия произошла в Центральном районе Сочи. По словам очевидцев, речь идёт о женщине, которую потоком воды бросило на ограждение на улице Донской.

За один час в Центральном районе выпало 55 мм осадков, что составляет около половины месячной нормы (в июле в среднем в городе выпадает 108 мм осадков). По данным МЧС, ливень завершился, вода начинает сходить, местами сохраняются подтопленные участки. Спасатели откачивают воду из подвала на станции скорой помощи. Других заявок на откачку воды пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сочи из-за наводнения властями был развёрнут оперативный штаб.

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