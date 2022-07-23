Рига, 18 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. 15 июля в Латвию из Италии прибыла очередная группа беженцев, состоящая из шести человек, сообщает LETA.

Прибывшие из Эритреи беженцы помещены в Центр ищущих убежища в Муцениеки (Mucenieki). Среди них представители таких профессий как механик и медик, а также студент. Как стало известно, вновь прибывшие владеют языком тигринья, арабским и английским языками.

Напомним, Латвия в рамках программы ЕС по перемещению беженцев обязалась принять 531 человека, большинство из стран ЕС — Греции и Италии и еще 50 человек из третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению экспертов, Латвия не готова к приему беженцев, так как государство не в состоянии реально помочь мигрантам в интеграции, трудоустройстве и обеспечении жильем. Так, из 60 беженцев, которым были прочитаны лекции о возможностях работы в Латвии, в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) зарегистрировались только 12. Трое из них заявили, что у них нет мотивации найти постоянную работу в Латвии.

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