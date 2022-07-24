Донецк, , 01:09 — REGNUM Украинские боевики обстреляли три района города Донецка, столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ U.S. Army Europe

В 22:37 мск был зафиксирован обстрел со стороны населённого пункта Первомайское. Три ракеты (зажигательный снаряд) были выпущены киевскими боевиками из БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка.

В 00:45 мск украинские боевики обстреляли Петровский район города Донецка. Со стороны населённого пункта Марьинка было выпущено десять мин калибром 120 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах Еленовки и города Донецка в ДНР украинскими боевиками.

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