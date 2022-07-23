Мурманск, 24 июля, 2022, 00:58 — ИА Регнум. В Мурманской области участники спецоперации на Украине получат единовременную выплату в сто тысяч рублей, сообщает региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Мы должны поддержать тех бойцов, которые сегодня сражаются за освобождение от нацизма территорий Донбасса и остальной Украины. Правительством Мурманской области принято решение оказать дополнительную поддержку в размере 100 тыс. рублей», — заявил губернатор области Андрей Чибис .

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон, согласно которому не могут списываться долги из средств выплат военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в военной специальной операции.