Сочи, Краснодарский край, , 00:48 — REGNUM Оперативный штаб в связи с наводнением, вызванном сильными ливнями, разворачивают власти в городе-курорте Сочи в Краснодарском крае. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба администрации города.

Ливень Newdesignfile.com

Сильнее других пострадали Центральный и Хостинский районы города. Вышли из берегов реки Хоста, Мацеста и Кудепста. На реке Бзугу сработал датчик, сообщивший, что уровень воды достиг неблагоприятной отметки.

«Аварийные бригады всех ресурсоснабжающих предприятий усилены. Специалисты и техника готовы оперативно приступить к устранению последствий ЧС», — уточнили в пресс-службе администрации Сочи. Уточняется, что для устранения последствий непогоды были мобилизованы более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники.

Были подтоплены подстанции, из-за чего в части города отключилось энергоснабжение. Очевидцы сообщают об автомобилях, смытых потоками воды с берегов. Владельцев автомобилей настоятельно просят воздержаться от поездок до конца суток.

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