Сочи, Краснодарский край, , 00:32 — REGNUM Часть федеральной автотрассы А-148 была перекрыта для движения автотранспорта в Сочи в связи с сильными ливнями. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (Упрдор) »Черноморье».

Ливень (сс) George Hodan

Движение перекрыто на участке автотрассы-дублёра А-148 между седьмым и восьмым тоннелями. В тоннеле скопилась вода. На автотрассе в районе Лоо, Вардане, Лазаревского движение транспорта в штатном порядке.

В связи с подтоплением перекрыто движение на участке автотрассы А-148 под эстакадой в микрорайоне Ареда в центральной части Сочи. На местах ЧП сотрудники дорожных служб устраняют последствия непогоды.

В городе-курорте Сочи действует штормовое предупреждение в связи с сильным дождём. По данным метеорологов, в городе ожидаются ливни, град, смерчи над акваторией Чёрного моря и выход рек из берегов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самые сильные ливни в Сочи наблюдались в ночь на 23 июля на территории Лазаревского района. Были подтоплены 23 придомовые территории и пять жилых зданий. Утром 23 июля сильный дождь затопил участок автотрассы А-147. На настоящий момент последствия непогоды ликвидированы.

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