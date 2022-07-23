Москва, 23 июля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл в Каир, проведёт переговоры с руководством Египта 24 июля. Об этом 23 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сергей Лавров в Каире, — написала Захарова. — Завтра (24 июля) состоятся его переговоры с руководством Египта».

Представитель МИД РФ отметила, что визитом в эту страну Лавров начинает турне по государствам Африки.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто заявил, что просьба Венгрии о закупках у РФ дополнительных объёмов природного газа будет рассмотрена незамедлительно.