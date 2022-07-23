Москва, , 23:38 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) размещают вооружения в жилых домах в Артёмовске (ДНР). Об этом 23 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

ВСУ U.S. Army Europe

«В Артёмовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов (ул. Независимости) оборудованы опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, в подвальных помещениях размещены склады вооружения и боеприпасов», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские боевики с начала текущих суток выпустили по территории республики более 180 снарядов и мин.