Москва, 23 июля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Более 11 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили за сутки в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 23 июля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев на брифинге.

Mil.ru Саперы за работой

«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС РФ продолжают выполнять задачи по очистке ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов, — сказал он. — Обнаружено и обезврежено 122 636 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 11 407».

По его словам, российские саперы всего проверили 5 136,81 га, 41 здание, четыре моста и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Еленовка и город Донецк.