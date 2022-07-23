Донецк, , 22:57 — REGNUM Населенный пункт Еленовка и город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:55 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм; 21:40 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще 11 мин калибра 120 мм.