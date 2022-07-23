Москва, 23 июля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Более 47 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину и в Донбасс. Об этом 23 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта текущего года) доставлено 47 184,7 тонны гуманитарной помощи», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1350 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Яковлевку.