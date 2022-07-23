Москва, , 22:36 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из опасных районов Украины более 27 тыс. человек. Об этом 23 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию РФ эвакуированы 27 207 человек, в том числе 4 138 детей», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 2 795 965 человек, из которых 444 018 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в сообщении Народной милиции ДНР говорилось, что в республике за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое военнослужащих.