Москва, 23 июля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из опасных районов Украины более 27 тыс. человек. Об этом 23 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию РФ эвакуированы 27 207 человек, в том числе 4 138 детей», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 2 795 965 человек, из которых 444 018 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в сообщении Народной милиции ДНР говорилось, что в республике за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое военнослужащих.