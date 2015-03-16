Адана, Турция, 23 июля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 32-летний экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий подписал с турецким клубом «Адана Демирспор» однолетнее соглашение, рассчитанное до 30 июня 2023 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Ярослав Ракицкий

2 марта 2022 года руководство «Зенита» расторгло контракт с Ракицким по обоюдному согласию сторон. За «сине-бело-голубых» футболист выступал с 28 января 2019 года после перехода из «Шахтера» за 10 миллионов евро.

В составе «Зенита» Ярослав Ракицкий принял участие в 78-ми матчах чемпионата России, в которых отметился пятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Суммарно на поле защитник провел 6759 минут.