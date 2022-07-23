Москва, 23 июля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Украинские боевики разместили на территории школы в Донецкой Народной Республике (ДНР) реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом 23 июля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый Сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории школы № 16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России и формирований ДНР», — сказал он.

По его словам, украинские боевики провоцируют российских военных на открытие ответного огня.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге заявил, что ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).