Москва, 23 июля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. 28-летний опорный полузащитник сборной России Роман Зобнин с оценкой 8.91 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча второго тура регулярного сезона Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Краснодар» — «Спартак».

Алексей Колчин ИА REGNUM Роман Зобнин

В матче с «быками» полузащитник «красно-белых» отметился забитым на 35-й минуте мячом, одной успешной обводкой и двумя удачными отборами. Точность передач Зобнина составила 82%.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 25-ти матчах чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также футболист получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Зобнина со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.