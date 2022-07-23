Краснодар, 23 июля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 23 июля московский «Спартак» в матче второго тура регулярного сезона Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 разгромил футбольный клуб «Краснодар» со счетом 4:1. Встреча проходила в Краснодаре на домашнем стадионе «быков».

Алексей Колчин ИА REGNUM Виктор Мозес

Голы «Спартака» забили Роман Зобнин (35’ Кристофер Мартинс Перейра), Квинси Промес (46’ Даниил Хлусевич), Сергей Бородин (52’ автогол) и Виктор Мозес (83’ Данила Пруцев). Единственный гол «быков» на 60-й минуте ударом с пенальти забил атакующий полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян.

На 37-й минуте хавбек хозяев Александр Черников получил прямую красную карточку за удар ладонью в лицо Мозесу. На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Андрей Веретешкин и Рустам Мухтаров.

Статистика матча («Краснодар»/ «Спартак»)

Удары 13/18

Удары в створ 3/9

Владение 52%/48%

Угловые 5/7

Нарушения 11/13

Составы команды:

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Волков (Сулейманов, 80’), Петров (Рамирес, 46’), Литвинов, Черников, Сперцян, Баньяц (Ахметов, 81’), Ионов (Манелов, 61’), Олусегун, Кордоба (Якимов, 40’).

«Спартак»: Селихов, Чернов, Хлусевич (Классен, 87’), Джикия (Кофрие, 69’), Денисов, Мозес (Зиньковский, 87’), Перейра (Умяров, 57’), Зобнин, Литвинов (Пруцев, 56’), Соболев, Промес.