Приштина, Сербия, 23 июля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Ветераны Армии освобождения Косово (УЧК) 23 июля прислали в СМИ возмущенные комментарии в связи с заявлением советника премьер-министра Косово Альбина Курти Азиза Бици о наличии у Армии освобождения Косово тайных архивов, которые могут быть раскрыты Сербии.

Форма Армии освобождения Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, бывший командующий УЧК Хисен Бериша заявил, что единственным архивом УЧК являются рукописные мемуары ее отдельных представителей. С ним солидарен глава Организации ветеранов УЧК в Скендерае Эмин Ляти.

Советник премьер-министра Косово Альбина Курти Азиз Бици 22 июля, в день визита президента Албании Илира Меты в Косово, заявил перед журналистами о том, что у Армии освобождения Косово были архивы.