Манчестер, Великобритания, 23 июля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. 31-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании по футболу Давид Де Хеа заявил, что хотел бы остаться в английском клубе до завершения профессиональной карьеры.

Кирилл Венедиктов Давид Де Хеа

«Да, если это возможно, то конечно. Я был бы счастлив выступать здесь так долго, как захочет клуб. Если мне позволят остаться в «МЮ», то я, конечно, сделаю это. Мне очень комфортно, я очевидно счастлив. Надеюсь, до моего ухода мы сможем выиграть какой-то трофей», — цитирует Де Хеа издание Daily Mail.

Текущее соглашение Давида Де Хеа с «красными дьяволами» рассчитано до конца июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает голкипера в 15 миллионов евро.

За «Манчестер Юнайтед» испанец выступает с 1 июля 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро.