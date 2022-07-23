Рим, 23 июля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, почему отказался от футболки с десятым номером в «Роме». За «волков» аргентинец будет выступать под 21-м номером.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

«Директор предложил мне взять 10-й номер, который очень важен здесь из-за того, что сделал Тотти. Эта футболка должна оставаться у него. Я поблагодарил их, потому что с такой футболкой нужно проявлять уважение и ответственность. Может быть, когда-нибудь я и надену ее, но сегодня я доволен 21-м номером», — цитирует Дибалу издание Goal.

Пауло Дибала заключил с «Ромой» трехлетнее соглашение 20 июля 2022 года. Футболист пополнил состав римского клуба на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Пауло Дибала, выступая за туринский «Ювентус», принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.