24 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Иван Коновалов, , 10:46 — REGNUM Российская «индустрия развлечений» много смотрит на запад и пытается ему подражать. Особенно это видно на примере музыкального рынка. В капиталистической России стали образовываться независимые лейблы и звукозаписывающие компании, но так и не появился единый центр в виде авторитетного музыкального чарта.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Почему же и после революции стриминговых сервисов и победы над массовым пиратством НФМИ (Национальная федерация музыкальной индустрии) не продолжит свою деятельность в вопросе единого чарта? НФМИ за свою одиннадцатилетнюю историю упорно боролась с пиратством, но не оказалась готова к его легализации в 2022 году на фоне западных санкций. НФМИ де-юре является единственной организацией, кроме Министерства культуры РФ и комитета Государственной Думы РФ по культуре, которая может выйти с предложением о создании общенационального чарта. Как правильно заметил генеральный директор российского отделения Universal Music Дмитрий Коннов, созданию такого центра мешает отсутствие корпоративной солидарности среди российских издателей.

Самым логичным решением в такой ситуации, если отступить от привязанности к твердой руке государства, будет объединить все музыкальные агрегаторы. Но, как сказал Коннов, далеко не все из них к этому готовы. Если ВК, который обладает собственным чартом, ведет открытую политику по прослушиваниям, то его ближайший отечественный сосед — «Яндекс. Музыка» — делиться своими данными не желает. Другое решение: пусть свои данные по прослушиванию раскроют лейблы. Но здесь аналогичная проблема, и связана она с банальной невыгодой для издателя из-за плотной конкуренции. На данный момент самый понятный и честный чарт можно установить только в рамках конкретной платформы. В нашей стране лидерами рынка являются «Вконтакте» и «Яндекс». Позиция песни или альбома показывает интерес аудитории страны к ним, но дать четкого общего определения об интересах российского слушателя сложно, так как аудитория у платформ отличается.

Антонина Ржевская. Музыка (фрагмент)

И вот он, тот момент, когда свое объединяющее слово могло бы произнести государство и, позаботившись о культурных интересах граждан России, расставить все точки над «i».