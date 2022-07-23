Донецк, , 22:05 — REGNUM Населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:10 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град».