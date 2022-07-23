Милан, Италия, , 22:03 — REGNUM 29-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, как утверждает издание The Daily Mail, может остаться в миланском «Интере» на второй сезон.

Ромелу Лукаку Fifa.com

По информации источника, с «Челси» есть принципиальное соглашение. Отмечается, что «Челси» предпочел бы продать футболиста, однако его заработная плата является существенной преградой для потенциальных покупателей.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь восемью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

За «Челси» Лукаку выступает с 12 августа 2021 года после перехода из «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 70 миллионов евро.