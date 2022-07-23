Звечан, , 21:59 — REGNUM На севере Косово 23 июля сообщили о расширении пожаров. Пламя распространяется по равнине, выжигая злаки, сухие кустарники и травы в Звечанском муниципалитете.

Гречишное поле Светлана Шаповалова

Как сообщает албанское новостное агентство KosovaPress, пожар приближается к ЛЭП. О пострадавших не сообщается.

Огонь распространяется не только по низине, в горной деревне Црнуша сообщают о пожарах.

В центре чрезвычайных ситуаций сообщили журналистам, что на местах работают команды пожарных, в ситуация в Митровице полностью взята под контроль.

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