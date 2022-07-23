Тирана, 23 июля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 23 июля в ходе встреч с окружными руководителями в городе Поградец предрек усугубление энергетического кризиса в стране. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Политик заявил, что Албания не смогла обеспечить необходимые поставки электрической энергии, а потому ожидается введение ограничения ее потребления.

По его словам, правительство Албании подготовило экстренный план по сбережению электрической энергии, который предполагает сокращение поставок в определенные часы суток.

Рама отметил, что стоимость электричества за год возросла в восемь раз и эту разницу покрывает бюджет, что вызвало существенное сокращение возможностей для государственного инвестирования.