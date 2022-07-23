Вашингтон, 23 июля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. На новости о российской баллистической ракете «Сармат», являющейся самым опасным оружием из всех представленных РФ в последние годы боевых систем, довольно неожиданно отреагировала администрация президента США. Об этом аналитик Марк Шнайдер написал в издании The National Interest.

Министерство обороны России «Сармат»

«В 2018 г. Путин (президент России Владимир Путин) заявил, что «Сармат» будет оснащен широким спектром мощных ядерных боеголовок, в том числе гиперзвуковых», — напомнил он.

Аналитик добавил, что глава РФ сообщил также об оснащении данной ракеты самыми современными средствами уклонения от систем противоракетной обороны.

По его словам, в США не увидели угрозы для страны и их союзников в тестировании Россией этого оружия в апреле 2022 г.