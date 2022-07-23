Сербия, 23 июля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Представители сербского православного монастыря Высокие Дечаны 21 июля обратились к миротворческой миссии НАТО в Косово KFOR с просьбой о защите. Обращение было опубликовано на аккаунте монастыря в социальной сети.

AgronBeqiriPh Монастырь Высокие Дечаны

Свое требование в монастыре связали с нестабильностью безопасности сербского населения Косово и сослались на события шестилетней давности, когда экстремисты четыре раза штурмовали монастырь, а на стены монастыря были нанесены граффити ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также в обращении напомнили, что правительство Косово до сих пор отказывается выполнить решение суда о предоставлении монастырю земельных угодий площадью 20 га.