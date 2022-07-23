23 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не готов передать Киеву ракеты для реактивных систем залпового огня дальностью в 300 километров, так как хочет избежать третьей мировой войны.

Мирослава Романенко, , 22:14 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не готов передать Киеву ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальностью в 300 километров, так как хочет избежать третьей мировой войны. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что Америке верить нельзя, — США поступят с точностью до наоборот.

«Террористы чего-то испугались!» — отреагировал Андрей М.

«Если сказал, что не дадут, значит, они уже на подходе…» — считает Светлана.

«Чушь, если они говорят — не будут, значит, уже передали», — добавил Евгений К.

«Ну хоть толика разума у Байдена осталась… Забирать с собой в могилу весь мир — чересчур даже для него», — отметила SOVa.

«Надеюсь. Иначе мы передадим ракеты ДНР, которые долетят до наглосаксов», — не без сарказма добавил Luк.

«Неужели у них еще есть остатки мозга?» — спросила Янина К.

«Сегодня так, а завтра разрешат. Как всегда», — отреагировала Elen К.

«Россия в долгу не останется», — с сарказмом написал Infinity.

«А что такое? Весь мир уже не весь? И не за Украину?» — задалась вопросом Tatiana.

«А что так?! Уже всё, — раскрыли глазки американцы? Подождите, скоро вашим же оружием, которое продали украинцы, вас будут бить», — написала Татьяна С.

«Когда американцы обещают — дели на десять. Лживый народ», — отметил «Верю в светлое будущее».

«Небось уже все передали…» — выразил опасение один из участников обсуждения.

«Вы сами-то в это верите?!» — задался вопросом Empty Words.

«Американцам верить — себя не уважать», — прокомментировала новость Елена.

«Как зерно всё вывезут, так и поставят», — отреагировал Астрелкович.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 23.07.2022 © ИА REGNUM

«Гадили-гадили по всему миру, а тут вдруг одумались? Свежо предание…» — выразил недоверие Виктор Б.

«Их заявлениям не всегда можно верить. Они могут сказать и передать втихую», — добавила Злата В.

«Украине нет, а Польше поставят, а они Украине», — написал Radik.

«Всё, что говорит Америка, надо воспринимать с точностью до наоборот», — отметил Mimimi.

«Ну они говорили, что и Himars не будут им поставлять», — пишет Dmitriy R.

«Да, они всё время говорят одно, а делают другое. С точностью до наоборот», — отреагировала Anna.

«Могут и врать, чтоб нашу бдительность усыпить. Они такие», — написала Elena.

«Хочется верить, а не могу! Эти тварюки соврут и дорого не возьмут. Пессимист я, что ли, или жизнь заставила… Не верю американцам ни на грош! А вот в силу нашу верю!» — добавила Valentyna P.

«А уж как огорчились украинские прапорщики…» — иронизирует Олег Б.

«Не верю я им. Фарфоровые улыбки и нож за спиной», — подытожила Маргарита.