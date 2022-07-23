Тирана, , 21:45 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2730 образцов выявлено 1158 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 1195 пациентов, умерли двое пациентов с COVID-19. Об этом сообщило 23 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Влёра, Албания Constatine H

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 293 917 случаев заражения коронавирусом, 290 710 человек излечились, скончались 3525 пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении в настоящее время находится 30 пациентов с коронавирусом. За сутки в стране было зарегистрировано два летальных исхода от COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 9690 выявленных активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло в шесть раз. При этом более половины случаев — 5256 — приходится на Тирану.

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