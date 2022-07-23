Монако, 23 июля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Спортивный директор «Монако» Лоуренс Стюарт заявил, что клуб не планирует расставаться с 26-летним атакующим полузащитником сборной России Александром Головиным.

Александр Головин

«Головин действительно остается в «Монако» на следующий сезон. Клуб не планирует его продавать», — цитирует спортивного директора «Монако» издание Sport24.

По ходу летнего трансферного окна различные СМИ сообщали об интересе к Головину со стороны клубов Английской Премьер-лиги. В частности, на россиянина претендовали «Ньюкасл» и «Эвертон».

В прошедшем сезоне Александр Головин принял участие в 27-ми турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также полузащитник получил четыре желтые и одну красную карточки.