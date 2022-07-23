Рим, 23 июля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Главный тренер римского клуба «Рома» Жозе Моуриньо заинтересован в том, чтобы пригласить в клуб 28-летнего центрального защитника «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Кот-д’Ивуара Эрика Байи.

Aleksandr Osipov Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо

Как сообщает издание Daily Mirror, руководство «красных дьяволов» готово отпустить Байи, если поступит предложение в размере 10 миллионов фунтов.

За «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи выступает с 1 июля 2016 года после перехода из «Вильярреала» за 38 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро, а соглашение футболиста с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Эрик Байи принял участие лишь в шести матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.