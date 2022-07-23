Турин, Италия, 23 июля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» планирует расторгнуть контракт с 31-летним центральным полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи. Об этом 23 июля сообщило итальянское издание Calciomercato.

(сс) Ardfern Аарон Рэмзи

В прошедшем сезоне Аарон Рэмзи, выступая за шотландский клуб «Глазго Рейнджерс» на правах аренды, принял участие в семи матчах за команду во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Ювентус» Аарон Рэмзи выступает с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение Рэмзи со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает валлийца в 3 миллиона евро.