Донецк, , 20:53 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:50 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибра 120 мм; 19:45 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибра 120 мм; 19:55 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибра 120 мм; 20:05 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории республики более 180 снарядов и мин.