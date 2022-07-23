Оренбург, 23 июля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июля, в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Матч второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 завершился крупной победой «Оренбурга» со счетом 3:0.

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Забитыми мячами в составе «Оренбурга» отметился 26-летний российский центрфорвард Владимир Сычевой (46’ Степан Оганесян, 67’ Батраз Гурциев, 77’ Батраз Гурциев). Желтые карточки получили Даниэль Мишкич, Игорь Коновалов, Андрей Егорычев, Дмитрий Воробьев и Николай Титков. Единственную красную карточку получил защитник «Урала» Лео Гогличидзе.

На матче работала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Илья Елеференко.

«Оренбург», одержав первую победу в сезоне и набрав три очка, поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» без очков остался на последней позиции в зоне вылета.