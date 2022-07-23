Тегеран, 23 июля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи на территории Ирана. Об этом 23 июля сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Zeml.info Землетрясение

По последним данным, эпицентр землетрясения располагался в провинции Хормозган — в 55 км к северо-востоку от города Бендер-Ленге.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в районе Вранча на юго-востоке Румынии произошло землетрясение силой 4,1 по шкале Рихтера.