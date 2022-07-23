Улан-Батор, , 20:29 — REGNUM Туристическая отрасль Монголии начала восстанавливаться после пандемии СЩМШВ. Об этом сообщает Министерство окружающей среды и туризма.

Туристы sbtlneet

По данным ведомства, к 18 июля Монголию посетило 95 536 туристов. Из них 45 425 прибыли из России, 14 282 — из Южной Кореи, 10 368 — из Казахстана.

Между Россией и Монголией действует безвизовый режим, Монголия отменила все ограничения, связанные с пандемией, что помогло увеличить поток туристов из РФ, — отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2022 года в Монголии были отменены все ограничения, связанные с пандемией COVID, открылись границы.