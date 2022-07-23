Киев, 14 марта, 2016, 10:30 — ИА Регнум. На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко зарегистрирована петиция, которая предлагает проложить оголенный высоковольтный кабель вдоль побережья Азовского моря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом автор петиции предлагает бороться с возможным десантом ВС России на побережье Азовского моря.

«Проложить вдоль береговой линии Азовского моря подводный оголённый высоковольтный электрический кабель и в случае десантирования агрессора выполнить подключение в сеть», — говорится в петиции.

Кроме того, есть предложение к президенту построить систему каналов и направить в Азовское море воду из Днепра.

«Выполнить частичную переброску воды Днепра по каналам в Азовское море, что будет способствовать вымыванию Керченского пролива и уничтожению песчаных островов, искусственных дамб России, затоплению г. Таганрога РФ (максимальные естественные колебания уровня Азовского моря находятся в этом районе), затоплению оккупированной РФ низинной части Арабатской стрелки» — предлагают авторы петиции.

Поддержать такую петицию должны 25 тысяч человек — чтобы президент Украины был обязан её рассмотреть и дать официальный ответ.

Напомним, что на днях была зарегистрирована другая петиция к Порошенко, которая предлагала официально запретить однополые браки на Украине. Такая петиция была создана как реакция на план Кабинета министров в первой половине 2017 года официально разрешить регистрацию однополых гражданских союзов.