Луганск, , 20:15 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) возбуждено дело в отношении экс-сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от республики, который подозревается в государственной измене. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

Полиция ЛНР Mvdlnr.ru

«Сотрудник ОБСЕ… передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным фактам в ЛНР было возбуждено уголовное дело по ст. 335 Уголовного кодекса республики «Государственная измена».

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела города Стаханов со стороны вооруженных сил Украины повреждено 13 жилых домов.