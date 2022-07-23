Донецк, 23 июля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 180 снарядов и мин. Об этом 17 июля сообщает Народная милиция ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 180 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122-мм и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обстреляли районы 11 населённых пунктов республики.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли город Горловка.