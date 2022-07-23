Донецк, , 19:41 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:55 — населенный пункт Шумы — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено пять мин калибра 120 мм; 18:30 — населенный пункт Шумы — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено шесть мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке 10 снарядов калибра 155 мм.