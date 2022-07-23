Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Движение России вперёд, которая побеждает по «всем фронтам», ничто не сможет остановить. Об этом заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Россия побеждает (Запад) на всех фронтах», — сказал он.

Он уточнил, что Россия одерживает над Западом политическую, экономическую и военную победу.

Чтобы понять, что именно так и происходит, достаточно просто взглянуть «на поле боя», на политический коллапс в Европе и продолжающееся падение рейтинга администрации президента США Джо Байдена, сказал он.

По его словам, санкции против России «бумерангом бьют по Западу», так как Москва изменила все правила игры.