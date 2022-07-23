Херсон, 23 июля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Житель Херсона, подозреваемый в передаче данных разведке вооруженных сил Украины (ВСУ) о перемещении сил российской группировки в Херсонской области с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», задержан. Об этом 23 июля сообщил ТАСС источник в российских спецслужбах.

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«С их помощью (данных с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город») ВСУ получали информацию о перемещении сил российской группировки по территории Херсонской области, — сказал собеседник агентства. — В настоящее время завербованный агент задержан и дает показания».

Отмечается, что задержанный уже признался в передаче данных разведке ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелами Херсонской области из реактивной системы залпового огня США HIMARS стоят американские специалисты.