Краснодар, , 19:06 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в Краснодаре на стадионе «Краснодар» футбольный клуб «Краснодар» в центральном матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Андрей Веретешкин и Рустам Мухтаров. Резервный арбитр — Дмитрий Стрельцов.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Сергей Бородин, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Сергей Петров, Михайло Баньяц, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Олакунле Олусегун, Алексей Ионов, Джон Кордоба.

«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Никита Чернов, Руслан Литвинов, Данил Денисов, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра, Квинси Промес, Александр Соболев.