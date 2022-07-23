Химки, Московская область, , 19:02 — REGNUM 21-летний нигерийский экс-полузащитник подмосковных «Химок» Лоуренс Николас продолжит карьеру в Турции.

ФК «Химки»

«Никола подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк». Может, название не так много даст. Но тренер этого клуба Андреа Пирло. Контракт рассчитан на три года», — цитирует агента Лоуренса Дмитрия Селюка издание «Спорт-Экспресс».

Вчера, 22 июля, «Химки» объявили о расторжении контракта с нигерийским хавбеком по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне Лоуренс Николас, выступая за «Олимп-Долгопрудный», принял участие в 22-х турах ФНЛ 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил семь желтых и одну красную карточки.