Анкара, 23 июля 2022, 19:01 — REGNUM Объем экспорта Турции с начала текущего года превысил $126 млрд. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 23 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Кайсери.
«По итогам первого полугодия объем экспорта Турции превысил $126 млрд, а год прогнозируем завершить на уровне $300 млрд», — сказал глава государства.
Эрдоган также указал на позитивную тенденцию роста в сфере туризма.
Как передавало ИА REGNUM, 19 июля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Иран и Турция должны бороться с терроризмом единым фронтом.