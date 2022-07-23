Анкара, , 19:01 — REGNUM Объем экспорта Турции с начала текущего года превысил $126 млрд. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 23 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Кайсери.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

​​​​​​​«По итогам первого полугодия объем экспорта Турции превысил $126 млрд, а год прогнозируем завершить на уровне $300 млрд», — сказал глава государства.

Эрдоган также указал на позитивную тенденцию роста в сфере туризма.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Иран и Турция должны бороться с терроризмом единым фронтом.